Женщины рассказали о невыносимости работы с мужчинами

Пользовательницы Twitter поделились «худшим опытом работы в индустрии, где доминируют мужчины». В ответ на просьбу микроблогера с ником gaychel они оставили сотни комментариев, в которых пояснили, что делает работу в мужском коллективе невыносимой. На обсуждение обратил внимание развлекательный портал Bored Panda.

«Хорошо, дамы, какова ваша худшая история о работе в индустрии, где доминируют мужчины? Моя, вероятно, когда субподрядчик сказал мне, что хотел бы, чтобы мой жилет был короче, чтобы он мог видеть мой зад, а затем схватил меня за руку в поисках обручального кольца», — начала автор дискуссии.

Другим достойным претендентом на звание «худшего опыта работы» с мужчинами она назвала случай, когда ее компания выиграла тендер по осуществлению работ для протестантской церкви. Мужская команда проекта начала шутить о необходимости сделать балконы достаточно устойчивыми, чтобы удержать «афроамериканцев, прыгающих вокруг, восхваляя Господа».

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В ответ на призыв gaychel девушки пожаловались на сексизм и менсплейнинг. Подруга женщины-строителя, рассказала, как над ее приятельницей издеваются мужчины-коллеги. Один из них каждый раз, когда ее видит, снимает штаны и трясет пенисом, предлагая его пососать.

Девушка с ником mcbutt вспомнила о стажировке в крупной технологической компании, где она была единственной представительницей женского пола. Один из ее коллег постоянно с ней переписывался, а на ее день рождения подарил две подарочные карты на 100 долларов в ресторан Red lobster, но когда узнал, что у именинницы есть парень, попросил их вернуть. Девушка пожаловалась мужчине-менеджеру, на что тот ответил, что парни есть парни, и не стал отправлять ее жалобу выше.

Журналистка Линдси Снелл (Lindsey Snell) рассказала, как однажды исполнительный продюсер VICE сказал ей, что не пошлет ее в зону военного конфликта, потому что она женщина. Женщин, по его мнению, стоит отправлять на репортажи из роддома. «Через год его уволили за сексуальные домогательства», — добавила Снелл.

Микроблогер с ником Crisptuna припомнила случай, когда ее попытался приструнить мужчина-пастор. Он пришел в кафе, где она работает, и начал жаловаться ее коллеге-мужчине на то, что та носит облегающие леггинсы, которые, как он считал, пробуждают в сотруднике «нечистые мысли». Он захотел пожаловаться на неподобающий внешний вид начальству девушки и попал в неловкую ситуацию, узнав, что она и есть руководитель

Твит gaychel стал вирусным. Историями поделились сотни женщин, а первоначальная запись собрала больше 2,5 тысяч лайков.

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