Переводчик Google уличили в сексизме

Исследователи бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул обнаружили, что сервис Google Translate при переводе предложений с 12 языков, не имеющих категории рода, гораздо реже относит к женщинам технические профессии, чем профессии в области здравоохранения. На исследование обратило внимание издание N+1.

Ученые пропустили через сервис несколько тысяч предложений на финском, венгерском, эстонском, суахили, йоруба, армянском и других языках, где местоимение третьего лица выражается единым гендерно-нейтральным словом. В предложениях употреблялось название 1019 профессий из 22 различных категорий.

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При переводе на английский язык оказалось, что алгоритмы сервиса распределяют род для изначально безродовых местоимений в зависимости от специальности, о которой идет речь в предложении. К примеру, фразу «ő egy ápoló» («он/она медсестра/медбрат») Google Translate перевел с венгерского как «she is a nurse» («она медсестра»), а выражение ő egy tudós» («он/она ученый») как «he is a scientist» («он ученый»).

К «мужским» Google Translate в 71 проценте случаев относил технические специальности. При использовании профессий из сферы здравоохранения женский род появлялся в 23 процентах случаев, а мужской — в 49.

Помимо выявленной предвзятости переводчика, оказалось, что его логика распределения полов в профессиях не соответствует реальной статистике трудоустройства, по крайней мере в США.

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