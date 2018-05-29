Google спрятал оскорбление в переводчике

Пользователи Google Translate нашли скрытое оскорбление в сервисе. Об этом сообщил посетитель имиджборда Reddit под ником Orange-Crocs.

Как выяснилось, переводчик может посмеяться над плосковерами — людьми, которые считают Землю плоской. Если ввести на английском языке фразу I’m a flat earther («Я плосковер»), в графе с переводом на французский появится фраза Je suis un fou («Я сумасшедший»). Причем подобное оскорбление плосковеров работает только при переводе с английского языка на французский. В остальных популярных языках сервис показывает релевантные результаты.

Скорее всего, неожиданное оскорбление плосковеров появилось благодаря другим пользователям, которые вручную вписали подобный вариант перевода. Это может сделать любой посетитель сайта translate.google.com, нажав на кнопку «Предложить исправление» на странице сервиса.

В ноябре 2017 года пользователи Google Maps обнаружили на картах космический корабль «Сокол тысячелетия» из киносаги «Звездные войны», спрятанный создателями одного из последних фильмов франшизы.

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