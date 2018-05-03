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В картах Google обнаружили опасные ссылки

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Специалисты по кибербезопасности из компании Sophos выявили новый способ мошенничества с помощью карт Google. Жертва получает сообщение от «друга» со ссылкой на Google Maps, однако при переходе по ней пользователя перенаправляют на страницу с рекламой, имеющую российский домен.

В Sophos установили, что использовать URL-адреса карт Google мошенникам помогает уязвимость открытой переадресации. Злоумышленники обнаружили, что функция совместного использования URL-адресов не блокирует подозрительные ссылки.

Мошенники используют сервис goo.gl, помогающий сокращать длинные URL-адреса. При переходе по ссылке, стилизованной под URL Google Maps, пользователя переводят на вредоносный сайт с англоязычной рекламой средства для похудения.

В конце апреля эксперты по безопасности из Check Point обнаружили уязвимости PDF, позволяющие выкрасть учетные данные Windows. Оказалось, что взломать компьютер можно через доступ к хешам NTLM (протокола аутентификации), которые хранят данные для доступа к компьютеру.

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