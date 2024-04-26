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07:45, 26 апреля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Сочи и описала его фразой «вау-эффекта не произвел»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская туристка побывала с мужем в Сочи и описала город фразой «вау-эффекта не произвел». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, осенью Сочи очень комфортен для отдыха, поскольку там не бывает «адского пекла», а погода хорошо подходит для загара. «Вообще, Сочи интересный и современный город, но уж очень дорогой. Те же продукты и алкоголь ощутимо дороже», — резюмировала путешественница.

На ее взгляд, побывать в Сочи «для галочки», конечно, нужно, однако «прям вау-эффект этот город точно не произвел».

Ранее другая россиянка побывала в Сочи в ноябре и рассказала, чем отдых на южном курорте ее разочаровал. Читательница уточнила, что специально отправилась в Сочи в несезон из-за низких цен и небольшого числа туристов. Однако, по ее словам, на протяжении всей поездки погода была отвратительной.

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      Марк Успенский
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