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14:01, 24 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала поездку в Сочи в несезон фразой «ходила в тоске и рыдала»

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Россиянка побывала в Сочи в ноябре и рассказала, чем отдых на южном курорте ее разочаровал. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Читательница уточнила, что специально отправилась в Сочи в несезон из-за низких цен и небольшого числа туристов. Однако, по ее словам, на протяжении всей поездки погода была отвратительной.

«В первый день я ходила в тоске и рыдала, — такой фразой описала она свой опыт. — А потом поняла, что хороший отпуск зависит только от нас самих, но никак не от погоды».

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Путешественница подчеркнула, что в итоге получила большое удовольствие от пребывания в отеле, где был красивый дизайн и вид, тренажерный зал, открытый бассейн и вкусная еда. Кроме того, ей понравилась экскурсия на квадроциклах, дегустация вин и фотосессия в номере.

Ранее другая российская туристка побывала в Сочи и рассказала, что в местном отеле ее мужу не хватало еды. При этом, по словам россиянки, в гостинице был вежливый персонал, а в номере ежедневно проводилась уборка.

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      Мария Борисова
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