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09:09, 1 декабря 2023Путешествия

Россиянка поехала в Сочи и описала местный отель фразой «мужу не хватало еды»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российская туристка побывала в Сочи и описала местный отель фразой «мужу не хватало еды». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она вместе с мужем и двумя детьми поехала в Лазаревское. Семья остановилась в гостинице «Олимпия Лазаревское», проживание в которой на четверых человек обошлось в 4,5 тысячи рублей за ночь.

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«Первое, что бросилось в глаза — очень чисто, ухожено и нет насекомых, совсем, — добавила она. — Для меня это было важно, так как предыдущие мои поездки на юг России 15 лет назад неизменно сопровождались толпами сколопендр, пауков и огромных мотыльков».

По словам россиянки, в отеле был вежливый персонал, а в номере ежедневно проводилась уборка. Более того, в комнате было все необходимое — чайник, холодильник, кондиционер.

Путешественница также похвалила завтраки в отеле. «А вот с ужинами было интересно: в окошке стояла женщина советского вида и из огромной кастрюли поварешкой накладывала порции, — пожаловалась она. — Количества еды мужу не хватало, приходилось просить еще. А тут уже было по настроению этой женщины: захочет — даст добавку, не захочет — не даст. Этот момент был неприятный».

При этом туристка подчеркнула, что за последние годы сервис и вся инфраструктура на отечественном курорте поднялись на довольно высокий уровень, что не может не радовать. «Впечатления об отдыхе остались позитивные, думаю, что приедем снова», — резюмировала она.

Ранее в ноябре сообщалось, что бронирование отелей Сочи на новогодние праздники, которое стартовало в начале сентября 2023 года, идет заметно активнее, чем год назад. По данным экспертов туротрасли, номера в популярных санаториях и гостиницах курортного города практически раскуплены.

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      Фариза Бацазова
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