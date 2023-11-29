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16:31, 29 ноября 2023Путешествия

В отелях Сочи раскупили практически все номера на Новый год

РСТ: практически все номера в популярных гостиницах Сочи на Новый год раскуплены

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бронирование отелей Сочи на новогодние праздники, которое стартовало в начале сентября 2023 года, идет заметно активнее, чем год назад. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Российский союз туроператоров (РСТ).

По данным экспертов РСТ, номера в популярных санаториях и гостиницах курортного города в практически раскуплены. Ожидается, что они будут полностью распроданы к началу-середине декабря.

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«Остались только частные гостиницы с небольшим номерным фондом, таких объектов очень много, но и они скоро добронируются», — заявила заместителя генерального директора сочинской компании «Росюгкурорт» Валерия Сычева.

Тем временем руководитель отдела продаж туроператора «Ривьера» Наталья Хилимончик отметила, что путевки в Сочи на Новый год бронируют почти на 30 процентов активнее, чем годом ранее. Более того, по ее словам, продолжительность увеличилась до пяти-семи ночей.

«В основном спрашивают отели категории "четыре и пять звезд", — добавила специалист туротрасли. — Места еще можно найти, но спрос высокий: к началу — максимум середине декабря отели уйдут в "стопы"».

Ранее в ноябре российским туристам предсказали значительное повышение стоимости отдыха в Турции в 2024 году. По мнению эксперта по туризму и основателя турагентства MAYEL Travel Майи Котляр, часть отелей собирается оставить цены на уровне 2023 года, а остальные поднимут их на 15-20 процентов в евро.

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      Фариза Бацазова
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