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13:29, 29 ноября 2023Путешествия

Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2024 году

Эксперт по туризму Котляр: цены на отдых в Турции повысятся на 15 процентов

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Российским туристам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2024 году. Такое мнение высказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По мнению специалиста, часть турецких отелей собираются оставить цены на уровне 2023 года, а остальные поднимут их на 15-20 процентов в евро. Котляр добавила, что ситуация прояснится лишь в феврале, однако уже сейчас можно предположить рост стоимости на 15 процентов относительно 2023 года.

«Повышения турпотока в следующем году из России они не ждут и пытаются заместить количество другими рынками — Германией, Великобританией и Польшей. Поэтому точно не стоит ожидать снижения цен в 2024 году», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили о резком падении цен на путевки в Турцию. Так, десятидневная путевка в Alva Donna Beach Resort с вылетом 28 декабря подешевела на 33 процента — с 342 тысяч рублей до 228 тысяч на двоих.

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      Зарина Дзагоева
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