Россиян предупредили о резком падении цен на путевки в Турцию

TourDom: стоимость путевок в популярные отели Турции снизилась на треть

Стоимость отдыха в некоторых популярных отелях Турции на Новый год снизилась на треть. О резком падении цен на путевки россиян предупредили в издании TourDom.

По данным источника, стоимость проживания в турецких гостиницах на зимних каникулах снизилась за последний месяц-полтора. Так, десятидневная путевка в Alva Donna Beach Resort с вылетом 28 декабря подешевела на 33 процента — с 342 до 228 тысяч рублей на двоих.

Также упала цена на отдых в Barut Hemera в Сиде. Если в октябре забронировать тур на десять дней стоило 462 тысячи рублей, то сейчас — 334 тысячи. При этом, отмечает издание, во многих отелях цены на новогодний отдых практически не изменились.

Уточняется, что падение цен на путевки характерно только для Москвы — в Санкт-Петербурге дисконтов не наблюдается. По мнению специалистов, это объясняется расширением полетной программы из столицы в Таиланд и частичной переориентацией путешественников на это направление.

Ранее россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий на Новый год. Ими стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Египет.