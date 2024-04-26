Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Headhunter: самые высокие зарплаты получают IT-специалисты и геодезисты

Самые высокие зарплаты в России по состоянию на апрель получают IT-специалисты и геодезисты. Об этом рассказали в сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру», передает РИА Новости.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли DevOps-инженер (250 тысяч рублей), руководитель группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентист (200 тысяч рублей), системный аналитик и геодезист (оба — чуть более 150 тысяч в месяц).

Ранее в апреле сообщалось, что агент по недвижимости — самая высокооплачиваемая офисная вакансия в России. Средняя предлагаемая зарплата у таких специалистов приближается к 140 тысячам рублей в месяц.