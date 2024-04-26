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07:50, 26 апреля 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Headhunter: самые высокие зарплаты получают IT-специалисты и геодезисты

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Самые высокие зарплаты в России по состоянию на апрель получают IT-специалисты и геодезисты. Об этом рассказали в сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру», передает РИА Новости.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли DevOps-инженер (250 тысяч рублей), руководитель группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентист (200 тысяч рублей), системный аналитик и геодезист (оба — чуть более 150 тысяч в месяц).

Ранее в апреле сообщалось, что агент по недвижимости — самая высокооплачиваемая офисная вакансия в России. Средняя предлагаемая зарплата у таких специалистов приближается к 140 тысячам рублей в месяц.

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      Марина Совина
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