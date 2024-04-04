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05:30, 4 апреля 2024Экономика

Стала известна доля желающих сменить профессию россиян

«Авито Работа»: 35 процентов россиян хотели бы сменить профессию

Фото: Fabian Strauch / Globallookpress.com

Аналитики платформы «Авито Работа» провели опрос среди более 7 тысяч работающих россиян и выяснили, что треть из них (35 процентов) хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься. Согласно прошлогоднему опросу, доля таких респондентов составляла 30 процентов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Больше всего россиян, которые желают сменить профессию, но не знают, на какую, оказалось среди представителей сферы управления персоналом — 52 процента. Часто об этом задумываются и работники на дому (45 процентов), а также представители гостинично-ресторанного бизнеса (45 процентов) и онлайн-торговли (43 процента). Известно, что желание попробовать себя в новой специальности часто появляется у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент) и от 25 до 34 лет (40 процентов).

28 процентов россиян также задумываются о переквалификации, но сомневаются, что у них получится. Больше всего таких среди работников в сфере управления персоналом (50 процентов), среди представителей страхования (45), сферы административной работы (38), фитнесов и салонов красоты (35), домашнего персонала (38). Чаще в своих силах сомневаются люди от 18 до 24 лет (37 процентов) и от 25 до 34 лет (32 процента).

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При этом почти треть (30 процентов) респондентов хотели бы сменить специальность, но остаться работать на старом месте. Таких больше всего среди домашнего персонала (47 процентов), представителей сферы онлайн-торговли (40), банкинга и инвестиций (39), административных работников (37), специалистов сельхоза и агропрома (36), туризма, гостиничного бизнеса и общепита (36).

Отмечается, что в условиях дефицита кадров работодатели все чаще предлагают специалистам возможности обучиться новой профессии с нуля на новом месте. Так, зимой 2024 года число таких вакансий выросло в 5,6 раза год к году, а интерес соискателей увеличился на 72 процента.

Ранее эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС, доцент Нинель Хан заявила, что в России может появиться список запрещенных для мужчин профессий.

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      Екатерина Смирная
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