Стала известна доля желающих сменить профессию россиян

«Авито Работа»: 35 процентов россиян хотели бы сменить профессию

Аналитики платформы «Авито Работа» провели опрос среди более 7 тысяч работающих россиян и выяснили, что треть из них (35 процентов) хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься. Согласно прошлогоднему опросу, доля таких респондентов составляла 30 процентов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Больше всего россиян, которые желают сменить профессию, но не знают, на какую, оказалось среди представителей сферы управления персоналом — 52 процента. Часто об этом задумываются и работники на дому (45 процентов), а также представители гостинично-ресторанного бизнеса (45 процентов) и онлайн-торговли (43 процента). Известно, что желание попробовать себя в новой специальности часто появляется у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент) и от 25 до 34 лет (40 процентов).

28 процентов россиян также задумываются о переквалификации, но сомневаются, что у них получится. Больше всего таких среди работников в сфере управления персоналом (50 процентов), среди представителей страхования (45), сферы административной работы (38), фитнесов и салонов красоты (35), домашнего персонала (38). Чаще в своих силах сомневаются люди от 18 до 24 лет (37 процентов) и от 25 до 34 лет (32 процента).

При этом почти треть (30 процентов) респондентов хотели бы сменить специальность, но остаться работать на старом месте. Таких больше всего среди домашнего персонала (47 процентов), представителей сферы онлайн-торговли (40), банкинга и инвестиций (39), административных работников (37), специалистов сельхоза и агропрома (36), туризма, гостиничного бизнеса и общепита (36).

Отмечается, что в условиях дефицита кадров работодатели все чаще предлагают специалистам возможности обучиться новой профессии с нуля на новом месте. Так, зимой 2024 года число таких вакансий выросло в 5,6 раза год к году, а интерес соискателей увеличился на 72 процента.

Ранее эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС, доцент Нинель Хан заявила, что в России может появиться список запрещенных для мужчин профессий.