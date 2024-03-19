В России заявили о списке запрещенных для мужчин профессий

Доцент Хан: в России может появиться список запрещенных для мужчин профессий

В России может появиться список запрещенных для мужчин профессий. Они возникнут за счет роботизации процессов для сохранения здоровья всего населения, заявила эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС, доцент Нинель Хан РИА Новости.

По ее словам, гендерные различия объективно существуют, поэтому запреты на определенную работу для женщин никуда не денутся, и более того, появятся запрещенные профессии для мужчин.

«Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому запреты должны быть», — утверждает эксперт.

Хан считает, что на существующем уровне развития науки запреты сохранятся, потому что охрана здоровья населения в России всегда будет общественной целью. Таким образом, количество запрещенных профессий будет увеличиваться по мере научных открытий, которые будут доказывать степень влияния на организм.

К слову, к числу возможных опасных для здоровья профессий будущего относят космогеолога или архитектора живых систем, потенциально много таких в атомной энергетике.

Ранее в России спрогнозировали усиление кадрового голода еще в одной отрасли.