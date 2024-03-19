В России спрогнозировали усиление кадрового голода еще в одной отрасли

Restomania: российскому рынку труда грозит нехватка 300 тысяч курьеров

В 2024 году дефицит курьеров на российском рынке может удвоиться и составить 300 тысяч работников. О рисках усиления кадрового голода в этой отрасли сообщает «Прайм» со ссылкой на прогноз аналитиков сервиса доставок Restomania.

Рост дефицита кадров в этой отрасли стал заметно увеличиваться еще в конце 2023 года. Тенденция может усилиться в этом году, полагают эксперты. К настоящему времени нехватка курьеров в России оценивается примерно в 140 тысяч человек. В целом по стране в этой профессии задействованы более миллиона людей, уточнили аналитики.

В качестве одних из главных причин возможного усиления дефицита кадров эксперты назвали развитие E-commerce (рынка онлайн-продаж товаров) и недостаток времени. «У людей сейчас более загруженный график — очень много ресурсов уходит на рабочие и бытовые процессы, поэтому становится все труднее лично посещать магазины и рестораны», — резюмировали аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественному рынку труда не хватает в общей сложности порядка 2,5 миллиона человек. Дефицит кадров, по его словам, прослеживается в ряде отраслей экономики. При этом в статусе безработных в стране находятся около 450-460 тысяч людей.

Справиться с проблемой нехватки кадров, как уточнил он, не удастся в ближайшие годы. Не поможет в том числе и более активное привлечение мигрантов. Это обусловлено сравнительно небольшой численностью подобной рабочей силы в стране, заключил президент.