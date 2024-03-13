Путин рассказал о дефиците кадров в ближайшие годы в России

Путин: бизнес должен понимать, что дефицит кадров сохранится в ближайшие годы

Бизнес в России должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров в стране не изменится к лучшему в ближайшие годы. Необходимо решать эту проблему кардинально, указал на это глава РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву для канала «Россия 1» и РИА Новости.

Как отметил президент, рабочих мигрантов в стране по сравнению с другими государствами не так и много — от общего числа работающих они составляют 3,7 процента.

«Когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук», — подчеркнул Путин.

По его словам, предприниматели должны осознавать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы.

Для того чтобы решать данную проблему кардинально, необходимо повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где это можно сделать, добившись большего результата, внедряя современную технику.

Путин отметил, что для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и тщательно готовить кадры, это является самым важным моментом, над которым есть смысл подумать.

Ранее вице-премьер Р Татьяна Голикова рассказала, что за последние шесть лет размер реальных заработных плат в России вырос более чем на 30 процентов.

По итогам 2023 года реальные зарплаты в стране увеличились в среднем на 7,8 процента в сравнении с показателем 2022-го, уточнила она. Подобные изменения Голикова назвала «серьезными сдвигами».

Несколькими днями ранее сообщалось, что в правительстве России начали прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы.