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11:53, 11 марта 2024Экономика

В России резко выросли реальные зарплаты

Вице-премьер Голикова: реальные зарплаты в России выросли более чем на 30 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние шесть лет размер реальных заработных плат в России вырос более чем на 30 процентов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит «Прайм».

Под реальными зарплатами подразумевают оклад работников, выраженный в материальных благах и услугах. Их рост определяется отношением номинальной заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг.

По итогам 2023 года реальные зарплаты в стране увеличились в среднем на 7,8 процента в сравнении с показателем 2022-го, уточнила Голикова. Подобные изменения она назвала «серьезными сдвигами».

Вице-премьер также добавила, что вместе с ростом реальных заработных плат в стране наблюдается снижение уровня безработицы. За последние шесть лет, как пояснила Голикова, показатель сократился на 20 процентов. В свою очередь, среднегодовая занятость достигла уровня в 73,6 миллиона человек. Подобные изменения говорят «о системных изменениях рынка труда», заключила она.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщило, что по итогам четвертого квартала 2023 года реальные зарплаты в стране выросли на 15,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. В декабре прирост составил 15,5 процента, а к уровню ноября показатель увеличился на 40,5 процента. Эксперты связали подобную динамику с выплатами премий и бонусов.

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      Анатолий Акулов
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