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19:46, 28 февраля 2024Экономика

В России выросли реальные зарплаты

Росстат: реальные зарплаты россиян выросли в 2023 году на 7,8 процента

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Реальные зарплаты россиян в прошлом году выросли на 7,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

В четвертом квартале в годовом выражении реальные зарплаты увеличились на 15,5 процента, а в декабре 2023 — на 8,5 процента. При этом по сравнению с ноябрем рост составил 40,5 процента — такой значительный скачок специалисты связывают с выплатами в конце года традиционных премий и бонусов. Под реальной оплатой труда понимается средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

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Статистическое ведомство сообщило, что за прошлый год среднемесячная начисленная зарплата в России выросла на 14,1 процента по сравнению с 2022 годом, до 73,7 тысячи рублей. В декабре ее размер увеличился до 103,8 тысячи (плюс 16,6 процента год к году).

Ранее исследование страховой компании «Ренессанс Жизнь» и Зарплаты.ру показало, что треть россиян хотят в течение года добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а каждый четвертый — более высокой. Почти половина респондентов призналась, что хотели бы освоить более высокооплачиваемую профессию (43 процента), а каждый шестой (16 процентов) уже начал это делать.

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