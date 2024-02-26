Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:05, 27 февраля 2024Экономика

Россияне рассказали о зарплате мечты

Треть россиян хотят добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Треть россиян хотят в течение года добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а каждый четвертый — более высокой. О финансовых амбициях граждан рассказали эксперты страховой компании «Ренессанс Жизнь» и Зарплаты.ру (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Совместный опрос двух сервисов проходил в феврале 2024 года. Участие в онлайн-анкетировании приняли 1930 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Почти половина из них призналась, что хотели бы освоить более высокооплачиваемую профессию (43 процента), а каждый шестой (16 процентов) уже начал это делать. При этом большинство опрошенных (65 процентов) считают самой прибыльной сферой IT.

Среди опрошенных 34 процента хотели бы уже через год получать заработную плату в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 11 процентов называют зарплатой мечты доход от 200 до 250 тысяч рублей, а 7 процентов — более 250 тысяч рублей. Половина респондентов (47 процентов) называют необходимую зарплату в пределах 100 тысяч рублей, при этом 17 процентов готовы получать от 50 до 70 тысяч.

Материалы по теме:
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024

Потратить дополнительный доход россияне планируют на путешествия (66 процентов), дополнительные накопления (48 процентов), заботу о родных (46 процентов), покупку недвижимости (46 процентов), покупку вещей (36 процентов) и инвестиции (35 процентов).

Как показал опрос РОМИР, каждый третий (35 процентов) россиянин не удовлетворен своей зарплатой. При этом 27 процентов опрошенных в той или иной степени довольны размером своей оплаты труда, а 15 процентов респондентов дали нейтральный ответ. Мужчин доход устраивает чаще, чем женщин (29 и 25 процентов соответственно), а среди возрастных групп довольны своим доходом преимущественно россияне от 25 до 34 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил о создании новой коалиции по поставкам оружия Украине. Киеву хотят дать дальнобойные ракеты и бомбы

      Шойгу оценил действия Сил специальных операций в ходе СВО

      Появление целого взвода танков Abrams под Авдеевкой объяснили

      Российский военный взял у друга наркотики и получил штраф

      Названа доля живущих не по средствам россиян

      Женщина-священник посоветовала невестам проверять пенисы будущих мужей

      Россияне рассказали о зарплате мечты

      Доктор Мясников развеял миф о похмелье

      На российской трассе железобетонные плиты упали с фуры на три встречных авто

      Nordwind захотела запустить прямые рейсы в африканскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше