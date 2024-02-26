Россияне рассказали о зарплате мечты

Треть россиян хотят добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

Треть россиян хотят в течение года добиться зарплаты в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а каждый четвертый — более высокой. О финансовых амбициях граждан рассказали эксперты страховой компании «Ренессанс Жизнь» и Зарплаты.ру (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Совместный опрос двух сервисов проходил в феврале 2024 года. Участие в онлайн-анкетировании приняли 1930 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Почти половина из них призналась, что хотели бы освоить более высокооплачиваемую профессию (43 процента), а каждый шестой (16 процентов) уже начал это делать. При этом большинство опрошенных (65 процентов) считают самой прибыльной сферой IT.

Среди опрошенных 34 процента хотели бы уже через год получать заработную плату в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 11 процентов называют зарплатой мечты доход от 200 до 250 тысяч рублей, а 7 процентов — более 250 тысяч рублей. Половина респондентов (47 процентов) называют необходимую зарплату в пределах 100 тысяч рублей, при этом 17 процентов готовы получать от 50 до 70 тысяч.

Потратить дополнительный доход россияне планируют на путешествия (66 процентов), дополнительные накопления (48 процентов), заботу о родных (46 процентов), покупку недвижимости (46 процентов), покупку вещей (36 процентов) и инвестиции (35 процентов).

Как показал опрос РОМИР, каждый третий (35 процентов) россиянин не удовлетворен своей зарплатой. При этом 27 процентов опрошенных в той или иной степени довольны размером своей оплаты труда, а 15 процентов респондентов дали нейтральный ответ. Мужчин доход устраивает чаще, чем женщин (29 и 25 процентов соответственно), а среди возрастных групп довольны своим доходом преимущественно россияне от 25 до 34 лет.

