Каждый третий россиянин оказался недоволен своей зарплатой

РОМИР: 35 процентов россиян не удовлетворены своей зарплатой

Каждый третий (35 процентов) россиянин оказался не удовлетворен своей зарплатой. Таковы результаты исследования, проведенного РОМИР в рамках независимого социологического исследования рынка труда «Талантист».

При этом 27 процентов опрошенных в той или иной степени довольны размером своей оплаты труда, а 15 процентов респондентов дали нейтральный ответ. Один из организаторов исследования, руководитель Кадрового агентства президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Первенцев отметил, что мужчин доход традиционно устраивает больше, чем женщин (29 и 25 процентов соответственно), а среди возрастных групп самая высокая доля удовлетворенности отмечена у россиян от 25 до 34 лет.

В группе с высокими доходами зарплата устраивает 59 процентов опрошенных, а среди людей с низким заработком — только 16 процентов. Чаще удовлетворены оплатой труда оказались и граждане с высшим образованием — их доля составила 34 процента.

Отраслями, где трудятся больше всего довольных свой зарплатой сотрудников, оказались сельское хозяйство (65 процентов), недвижимость и строительство (54 процента), а также госслужба и силовые структуры (47 процентов). Меньше всего устраивают доходы сотрудников сферы торговли (29 процентов), производства и промышленности (31 процент), а также науки, спорта, культуры, образования (32 процента).

Опрос был проведен в декабре 2023 года. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее опрос HR-холдинга Ventra показал, что по итогам 2023 года у 53 процентов россиян выросла зарплата, а более трети граждан (36 процентов) заявили об увеличении собственных доходов. Эксперты отметили, что почти никто из опрошенных не потерял в доходах на текущем или новом месте работы. Самыми популярными у россиян нематериальными факторами мотивации сменить место труда стали отношения в коллективе (такой ответ дали 27 процентов респондентов), а также гибкий график и возможность дистанционной работы (24 процента).

