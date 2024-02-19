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14:39, 19 февраля 2024Экономика

Россияне оценили свою зарплату

«Известия»: у 53 % россиян выросла зарплата в 2023 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2023 года у 53 процентов россиян выросла зарплата, а более трети граждан (36 процентов) заявили об увеличении собственных доходов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками HR-холдинга Ventra.

Исследование проводилось в январе-феврале 2024 года. Эксперты отметили, что почти никто из опрошенных не потерял в доходах на текущем или новом месте работы. Самыми популярными у россиян нематериальными факторами мотивации сменить место труда стали отношения в коллективе (такой ответ дали 27 процентов респондентов), а также гибкий график и возможность дистанционной работы (24 процента).

При этом 26 процентов опрошенных заявили, что ради повышения зарплаты готовы на рутинный труд. Еще 24 процента признались в готовности терпеть отсутствие карьерных перспектив, если будут получать более высокий оклад. Именно денежный аспект стал у россиян основным фактором (47 процентов), который может удержать их на текущей работе.

Ранее аналитики Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) сообщили, что 57 процентов опрошенных россиян оценили свое нынешнее финансовое положение как среднее. Еще 23 процента сочли его хорошим. В то же время 17 процентов граждан назвали свое материальное положение плохим, а 19 процентов заявили о его ухудшении за последние несколько месяцев.

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      Анатолий Акулов
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