Россияне оценили свое финансовое положение

ФОМ: 57 процентов россиян сочли свое финансовое положение средним

Большинство россиян (57 процентов опрошенных) оценили свое нынешнее финансовое положение как среднее, а 23 процента сочли его хорошим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился с 26 по 28 января 2024 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,5 тысячи граждан. Как утверждают эксперты фонда, статистическая погрешность не превышает 3,6 процента. По итогам исследования выяснилось, что у 12 процентов россиян материальное положение улучшилось за последние несколько месяцев. В то же время 27 процентов граждан ожидают его улучшения в ближайший год.

В то же время почти каждый пятый россиянин (17 процентов) оценил свое текущее финансовое положение как плохое, а о его ухудшении за последние несколько месяцев заявили 19 процентов граждан. При этом 11 процентов ожидают, что в среднесрочной перспективе их финансовое положение станет хуже. В свою очередь, 39 процентов спрогнозировали, что их финансовое положение останется неизменным в среднесрочной перспективе.

Во второй половине октября 2023 года издание РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter сообщило, что почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Только каждому пятому россиянину хватает оклада для того, чтобы покупать себе все необходимое.