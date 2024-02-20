Путин оценил нехватку рабочих рук в России

Путин: российскому рынку труда не хватает 2,5 миллиона человек

Российскому рынку труда не хватает порядка 2,5 миллиона человек. Так нехватку рабочих рук в стране оценил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Безработных у нас, по официальным данным, где-то 450-460 тысяч, а не хватает 2,5 миллиона. Прямо сейчас строительный сектор, промышленность и так далее — прямо сейчас готовы сотнями тысяч (...) брать», — заявил он.

По словам главы государства, для решения проблемы кадрового голода с помощью трудовых мигрантов нужно улучшить работу по их привлечению, нужно добиться, чтобы они соблюдали законы и учили язык.

По словам президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего, в 2023 году около 60 процентов российских предприятий и компаний столкнулись с нехваткой работников. Чаще других о проблеме кадрового дефицита заявляли представители сферы высокотехнологичного производства. На этом фоне особую востребованность на рынке труда получили высококвалифицированные специалисты.

Из-за общей нехватки кадров российские компании стали чаще прибегать к стратегии «тихого найма». Проблемные позиции закрываются при помощи собственных же талантливых сотрудников. За последнее время подобная стратегия стала востребованной почти в каждой второй российской компании, отмечают аналитики платформы Lerna.ru.