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07:49, 19 февраля 2024Экономика

В России стали искать сотрудников по-новому из-за нехватки кадров

«Ъ»: компании в РФ стали чаще прибегать к «тихому найму» из-за нехватки кадров

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские работодатели стали чаще прибегать к «тихому найму», подразумевающему закрытие вакантных должностей за счет собственных же талантливых сотрудников. Поводом к изменению стратегии поиска новых работников стал дефицит кадров на рынке труда, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы Lerna.ru.

Опрос проводился среди топ-менеджеров и HR-специалистов разных отечественных предприятий. По его итогам выяснилось, что в настоящее время тактику «тихого найма» использует почти каждая вторая компания (46 процентов). При этом чаще других к подобной стратегии прибегают представители крупного бизнеса из банковской, финансовой и строительной отрасли со штатом от 1 тысячи сотрудников.

В качестве главной причины подобной тенденции эксперты назвали трудности с подбором персонала на внешнем рынке труда. О такой проблем заявили в общей сложности 63 процента представителей банковского и финансового сектора, IT-компаний, сферы телекоммуникаций, промышленности, строительства, услуг и торговли. Почти каждый третий опрошенный (36 процентов) заявили, что повышение внутренней мобильности сотрудников позволяет работодателям сэкономить время на подбор кандидатов.

Ранее в Центробанке (ЦБ) назвали нехватку работников ключевым препятствием для расширения объемов производства товаров и услуг на российском рынке. В регуляторе отметили, что в настоящее время напряженная ситуация прослеживается в ряде отраслей экономики, а жесткость отечественного рынка труда по-прежнему остается на высоком уровне.

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      Анатолий Акулов
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