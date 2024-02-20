В России раскрыли долю страдающих от кадрового голода компаний

Ректор МГУ Садовничий: около 60 % предприятий столкнулись с нехваткой работников

В 2023 году около 60 процентов российских предприятий и компаний столкнулись с кадровым голодом. О нехватке работников заявил ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Его слова приводит ТАСС.

Как он уточнил, чаще других о проблеме кадрового дефицита заявляли представители сферы высокотехнологичного производства. На этом фоне особую востребованность на рынке труда получили высококвалифицированные специалисты.

С учетом повышения требований компаний к навыкам работников Садовничий заявил о необходимости продолжать развивать инженерные школы подготовки подобных кадров для различных отраслей, включая цифровые и биотехнологии, микроэлектронику, фотонику и приборостроение. Подготовка квалифицированных кадров для вышеуказанных высокотехнологичных и наукоемких секторов экономик поможет нарастить долю инновационных разработок, заключил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что из-за общей нехватки кадров на рынке труда руководители российских компаний стали чаще прибегать к стратегии «тихого найма». При такой схеме проблемные позиции закрываются при помощи собственных же талантливых сотрудников. За последнее время подобная стратегия стала востребованной почти в каждой второй российской компании.