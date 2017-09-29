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Забытые факты о Playboy

Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток

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Фото: @hughhefner

27 сентября на 92-м году жизни скончался основатель и идеолог Playboy Хью Хефнер. Хеф был по-настоящему масштабной, свободной и пробивной личностью, о чем прекрасно рассказала Бриджитт Берман в своем фильме 2009 года «Хью Хефнер: Плейбой, активист и бунтарь». Редакция «Ленты.ру» решила вспомнить забытые и неожиданные факты из жизни магната.

Создатель Playboy — родственник Буша и Керри

Дальний. Хефнер — десятиюродный брат троюродного брата бывшего президента США Джорджа Буша и десятиюродный брат двоюродного брата госсекретаря Джона Керри.

Однажды Хефнера отвергла девочка

В 16 лет с ним не захотела встречаться девочка из его школы. Вскоре после этого он попросил называть его «Хеф», а не Хью, сменил гардероб и принялся рисовать комиксы о себе. Главный герой — фантастический вариант его самого — тот, который вскоре начал проявляться как его новая реальность.

Страсть к пышногрудым блондинкам

Она обнаружилась у Хефнера в детстве после просмотра фильма с актрисой Элис Фэй. Образ большегрудой белокурой девы до конца жизни оставался его идеалом красоты.

Хефнер участвовал во Второй мировой

Он попал на службу в последние месяцы войны. В армии Хефнер служил в пехотном полку в качестве военного клерка и нарисовал много карикатур и рисунков для армейской газеты.

Основатель Playboy долго хранил девственность

До 20 с небольшим лет. Он хранил себя для Милдред Уильямс, на которой женился в 23 года. Когда он узнал, что до него у Милдред был любовник, он, по его признанию, в моменты интимной близости каждый раз чувствовал, «как будто другой парень тоже был в постели» с ними. После расставания с первой женой Хефнер не имел серьезных отношений на протяжении 30 лет.

У Хефнера было больше тысячи женщин

По крайней мере, так он говорил. У Хефа было три официальных брака. Разница в возрасте с его последней женой составляла 60 лет.

Playboy задумывался как другой журнал

Вернее, как журнал с другим названием. Рабочим названием было Stag Party — «Мальчишник», но оказалось, что издание с таким названием уже существует. Чтобы не нарваться на судебное разбирательство, его решили заменить. Название Playboy родилось во время мозгового штурма, когда один из сотрудников предложил дать журналу имя марки автомобиля.

Первый номер Playboy

Его украсила фотография Мэрилин Монро. Хефнер выкупил ее у фотографа, снявшего диву для эротического календаря 1949 года. За ту съемку Монро получила всего 50 долларов, а Хефнеру снимок достался за 500.

Основатель Playboy создал фонд по легализации марихуаны

В 1970 году пять тысяч долларов из кармана Хефнера стали стартовым капиталом для организации NORML, которая начала бороться за легализацию марихуаны в США. Долгое время он поддерживал фонд материально, а однажды перевел в него 100 тысяч долларов.

Секретарша Хефнера покончила с собой

Ее парень был наркодилером. Их задержали при покупке кокаина во Флориде. Когда выяснилось, что девушка живет в особняке Playboy, правоохранители пришли за Хефнером. Они пытались обнаружить связь между ним и наркоторговцами. Тот факт, что он спонсировал фонд по легализации марихуаны, показалось полицейским неслучайным.

В газетах писали, что издатель устроил из поместья притон, но Хефнер все отрицал и заявлял, что дело сфабриковано. Сотрудников журнала запугивали. В результате девушка не выдержала давления и наложила на себя руки. Хефнер был в числе тех, кто нес ее гроб на похоронах.

Хеф спас знаменитый знак Hollywood

Дважды. Первый раз в 1978 году, когда буквы на калифорнийских холмах практически развалились. Верхняя часть первой буквы «O» отвалилась, а третья «O» полностью упала. Да и вообще вся надпись выглядела довольно плачевно. Хефнер распродал раритетные буквы по 28 тысяч долларов за штуку, собрав таким образом более 250 тысяч долларов на восстановление достопримечательности.

Второй раз Хеф спас Hollywood в 2000-х, когда девелоперы из Чикаго (родной город Хефнера) купили землю под знаком и рассчитывали застроить ее элитным жильем. Против этих планов выступили звезды Голливуда. Актеры, студии и несколько фондов собрали в общей сложности 12,5 миллиона долларов, чтобы выкупить землю и передать ее парковому ведомству Лос-Анджелеса. Когда Хеф узнал, что на выкуп не хватает около миллиона долларов, он выписал чек на 900 тысяч.

Хефнер увлекался не только женщинами, но и скрапбукингом

Он питал огромную страсть к скрапбукингу — оформлению альбомов фотографиями, зарисовками и вырезками из прессы. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, обладающий самой большой коллекцией личных вырезок.

Хеф установил рекорд Гиннесса

Магнат был главным редактором с самой длинной карьерой в одном и том же издании: он руководил редакцией больше 60 лет.

Старик потерял легендарный особняк Playboy

Хеф продал свой знаменитый особняк Playboy в престижном районе Лос-Анджелеса. Стоимость сделки составила 100 миллионов долларов. Новый владелец поместья — бизнесмен Дарен Метропулос, сын миллиардера Дина Метропулоса, живет неподалеку и со временем планирует объединить два имения. Впрочем, Хефнер оставался в поместье и после продажи.

Хеф настолько любил Монро, что будет похоронен рядом с ней

Создатель и идеолог журнала еще в 1992 году знал, что будет покоиться рядом с обожаемой актрисой. Именно тогда он за 75 тысяч долларов приобрел место на кладбище рядом с ней. Еще одно место над ячейкой с прахом Монро в 2009 году купил неизвестный за 4,6 миллиона долларов.

Светлана Поворазнюк

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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