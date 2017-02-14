Playboy вернет на страницы фотографии обнаженных женщин

Мужской журнал Playboy в своей печатной версии возобновит публикацию фотографий полностью обнаженных женщин. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил сын основателя империи и креативный директор издания Купер Хефнер в своем Instagram.

По его словам, прежняя концепция журнала с обнаженными женщинами действительно устарела. Однако, отметил он, Playboy не следовало полностью лишать наготы, поскольку она никогда не была проблемой. «Сегодня мы возвращаем нашу отличительную особенность и снова заявляем о себе», — добавил Хефнер.

#NakedIsNormal Фото опубликовано @playboy

Кроме того, в микроблоге Playboy в Twitter опубликован снимок обложки следующего номера с обнаженной моделью.

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В октябре 2015 года мужской журнал объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Издание отказалось от подобных снимков, чтобы журнал получил рейтинг PG-13 и его смогли покупать и читать подростки. Последней откровенной фотографией на обложке стал снимок Памелы Андерсон. На первую целомудренную обложку в марте 2016-го поместили одетую модель Сару МакДэниел с аномальной пигментацией радужной оболочки глаз — гетерохромией.

Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года. Русская версия журнала выходит с 1995 года. В разное время на обложке издания появлялись Мерилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон.