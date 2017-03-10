Священник из испанской глубинки явился на карнавал в образе основателя Playboy

Приходской священник Хуан Карлос Мартинес (Juan Carlos Martínez) из испанского города Кунтис извинился за свой карнавальный костюм в стиле основателя Playboy Хью Хефнера. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила местная газета La Voz de Galizia.

На мероприятии, состоявшемся неделей ранее, он появился в халате, капитанской кепке, с сигарой и в сопровождении двух мужчин. Они были одеты в купальники и сетчатые колготки, а на голове у них были парики и заячьи уши. Мартинес позировал с ними на разостланной красной ткани, имитирующей постель, и совершал неприличные телодвижения с одной из «спутниц».

— No son horas (@nshradio) 09 марта 2017, 01:43

Священнослужитель, выбравший для участия в карнавале необычный для своего статуса наряд, рассказал изданию, что кается в духовном отступлении и ищет встречи с архиепископом, чтобы извиниться перед ним лично.

По словам Мартинеса, другие представители католической церкви были недовольны его выходкой и призвали «подумать о своем поведении, явно неподобающем для священника».

Газета отмечает, что жителей Кунтиса, население которого составляет около пяти тысяч человек, не оскорбило поведение священника, а некоторые даже поддержали его. «Такие вещи иногда случаются на карнавалах, это забавно. Он отличный священник и все его любят», — выразил мнение собеседник телеканала Antena 3.

Когда старший священник Каликсто Ково (Calixto Covo) приехал в город, чтобы провести беседу с отцом Мартинесом, он обнаружил, что десятки жителей собрались возле его дома, чтобы продемонстрировать свою поддержку, сообщает La Voz de Galizia. «Здорово, что его любят люди, для которых он служил», — сказал он, добавив, что, несмотря на недовольство архиепископа, для священнослужителя не будет никаких долгосрочных последствий.

По какому случаю в Кунтисе был карнавал, издание не уточняет.