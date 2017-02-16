Тульского монаха осудили за избиение кочаном капусты служителя церкви

Суд Белёвского района Тулы приговорил монаха Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря к одному году ограничения свободы за избиение служителя церкви кочаном капусты, сообщает ТАСС. Приговор пока не вступил в силу.

Мужчины поссорились из-за того, что один из них забил общий холодильник продуктами. Другому это не понравилось, и он ударил своего соседа кочаном капусты, попав ему в переносицу.

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Монах, осужденный по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), согласился с выдвинутыми против него обвинениями и ходатайствует о рассмотрении дела в общем порядке. Таким образом, суд вправе вынести приговор без дальнейшего судебного разбирательства.

11 февраля во Владимире священник, управлявший Toyota Land Cruiser, сбил другого клирика на нерегулируемом пешеходном переходе. 13 февраля церковь приняла решение отстранить его от службы.