Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии

«Авито Работа»: агент по недвижимости — самая высокооплачиваемая вакансия офиса

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних предлагаемых зарплат по стране по итогам I квартала 2024 года и назвали вакансии, по которым работодатели указывают предложения с самым высоким заработком. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, самой высокооплачиваемой стала профессия агента по недвижимости со средней предлагаемой зарплатой в 135 179 рублей. Это на 10 процентов больше, чем в I квартале 2023 года. Также стоит учитывать, что заработная плата таких специалистов, как правило, указывается «вилкой» и напрямую зависит от процента с продаж.

На втором месте — программист. Средние зарплатные предложения этого специалиста по итогам первого квартала 2024 года при полном рабочем дне составили 117 772 рубля в месяц (плюс 14 процентов год к году). Отмечается, что это усредненная цифра для сотрудников с небольшим опытом, поскольку зачастую на middle- и senior-позиции в вакансиях не указывается размер зарплатных предложений — на этапе собеседований работодатели отталкиваются от ожиданий кандидата.

Среди специалистов с зарплатными предложениями до 100 тысяч рублей самыми высокооплачиваемыми оказались аналитики в IT-сфере (99 833 рубля), менеджеры по развитию (95 556) и аудиторы (92 597).

Ранее аналитики выяснили, что треть опрошенных россиян (35 процентов) хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься.