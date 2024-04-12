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06:00, 13 апреля 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии

«Авито Работа»: агент по недвижимости — самая высокооплачиваемая вакансия офиса

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних предлагаемых зарплат по стране по итогам I квартала 2024 года и назвали вакансии, по которым работодатели указывают предложения с самым высоким заработком. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, самой высокооплачиваемой стала профессия агента по недвижимости со средней предлагаемой зарплатой в 135 179 рублей. Это на 10 процентов больше, чем в I квартале 2023 года. Также стоит учитывать, что заработная плата таких специалистов, как правило, указывается «вилкой» и напрямую зависит от процента с продаж.

На втором месте — программист. Средние зарплатные предложения этого специалиста по итогам первого квартала 2024 года при полном рабочем дне составили 117 772 рубля в месяц (плюс 14 процентов год к году). Отмечается, что это усредненная цифра для сотрудников с небольшим опытом, поскольку зачастую на middle- и senior-позиции в вакансиях не указывается размер зарплатных предложений — на этапе собеседований работодатели отталкиваются от ожиданий кандидата.

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Среди специалистов с зарплатными предложениями до 100 тысяч рублей самыми высокооплачиваемыми оказались аналитики в IT-сфере (99 833 рубля), менеджеры по развитию (95 556) и аудиторы (92 597).

Ранее аналитики выяснили, что треть опрошенных россиян (35 процентов) хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься.

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      Екатерина Смирная
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