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07:46, 26 апреля 2024Россия

Многодетная россиянка обвинила сына местного депутата в избиении ребенка

В Минусинске женщина обвинила сына местного депутата в избиении ее сына
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Dan Burton / Unsplash

В Минусинске Красноярского края многодетная мать обвинила сына местного депутата и директора школы Антона Титова в избиении ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По словам женщины, сын чиновника подъехал на мопеде к компании девушек, где находилась ее дочь. Он предложил девочкам неприличное, из-за чего получил пощечину — на нее подросток ответил ударом. На защиту девочки встал ее брат, с которым впоследствии у сына местного депутата завязалась драка.

У брата девочки диагностировали перелом носа, также на его теле нашли большое число гематом. Мать пострадавшего рассказала, что на следующий день после случившегося отец мальчика пришел и предложил разрешить ситуацию мирно. Женщина записала на диктофон, как он предложил объяснить, что подросток пострадал не из-за драки, а из-за падения с велосипеда. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.

Дети в многодетной семье, пострадавшей от сына местного депутата, воспитываются матерью и отцом, принимавшим участие в зоне СВО и получившим там ранение.

Днем ранее, 25 апреля, стало известно, что в Тобольске Тюменской области сын замглавы города Ольги Новиковой помочился в подъезде и попал на видео. Жители дома, где было снято видео, требуют отчисления сына чиновницы из Государственного аграрного университета, где он проходит обучение.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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