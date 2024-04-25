Сын замглавы российского города справил нужду в подъезде и попал на видео

Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой справил нужду в подъезде и попал на видео

В Тобольске Тюменской области сын замглавы города Ольги Новиковой помочился в подъезде и попал на видео, которое утекло в сеть. Об этом сообщает Ura.ru.

На опубликованных кадрах, распространившихся в соседских чатах, видно, как молодой человек справляет нужду на лифт и, по всей видимости, находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Жильцам подъезда юноша принес публичные извинения, собственноручно вымыл подъезд и пересадил цветок. Инцидент на тот момент был исчерпан. Есть видеофиксация процесса исправления ситуации», — прокомментировали ситуацию в администрации Тобольска.

Собеседники издания, в свою очередь, утверждают, что жители дома, где было снято видео, требуют отчисления сына чиновницы из Государственного аграрного университета, где он проходит обучение.

Ранее в Тыве 15-летний сын местной чиновницы за рулем чужого автомобиля сбил пенсионера, который получил несовместимые с жизнью травмы.