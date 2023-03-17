15-летний сын российской чиновницы на чужом авто насмерть сбил пенсионера

В Тыве 15-летний сын местной чиновницы за рулем чужого авто насмерть сбил пенсионера

В Тыве 15-летний сын местной чиновницы за рулем чужого автомобиля насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского управления Госавтоинспекции МВД.

Удалось выяснить, что российский подросток наехал на 69-летнего мужчину, когда тот сидел на проезжей части. От полученных травм последний скончался до приезда медиков.

В УАЗ-31514, принадлежащем жителю Ямало-Ненецкого автономного округа, на момент смертельного ДТП была и мать несовершеннолетнего. Документов на машину женщина предоставить не смогла.

«Мать подростка является заместителем председателя администрации одного из сельских поселений района, которая курирует профилактику правонарушений», — говорится в сообщении республиканского ведомства.

По факту аварии начали проводить проверку. Мать девятиклассника была привлечена к административной ответственности. Кроме того, в отношении женщины составили протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.

2 марта сообщалось, что в Приморском крае беременная девушка в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера.