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11:02, 2 марта 2023Россия

Пьяная беременная россиянка без прав насмерть сбила пенсионера

В Приморском крае пьяная беременная девушка без прав насмерть сбила пенсионера

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Приморском крае беременная девушка в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера. Об этом сообщается на сайте Кавалеровского районного суда.

22-летняя россиянка за рулем Toyota Harrier сбила двух пешеходов в селе Устиновка Кавалеровского района 22 февраля. Один из них погиб, второго доставили в больницу. После случившегося она сначала скрылась с места ДТП, но позже явилась с повинной.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Следствие просило назначить меру пресечения в виде заключения под стражу, но суд отказал, приняв по внимание факт беременности подозреваемой. Ее отправили под домашний арест почти на два месяца.

Ранее на трассе ТюменьХанты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пенсионера. 83-летний россиянин переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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Евгения Куликова
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