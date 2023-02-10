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11:11, 10 февраля 2023Россия

На российской трассе водитель насмерть сбил пенсионера

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель насмерть сбил пенсионера

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На трассе ТюменьХанты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пешехода. Об этом 10 февраля сообщает 72.ru.

Известно, что 83-летний россиянин переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

6 февраля на федеральной трассе «Вилюй» водитель легкового автомобиля насмерть сбил переходящего дорогу мужчину. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что погибший внезапно появился из темноты.

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Евгения Куликова
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