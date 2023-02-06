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14:40, 6 февраля 2023Россия

На российской трассе автомобиль насмерть сбил мужчину и попал на видео

На федеральной трассе «Вилюй» автомобиль насмерть сбил переходящего дорогу мужчину

На федеральной трассе «Вилюй» водитель легкового автомобиля насмерть сбил переходящего дорогу мужчину. Кадры аварии публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, что автомобиль начинает обгонять несколько фур на большой скорости. Внезапно из темноты появляется идущий человек, которого сбивает легковой автомобиль. Впоследствии машина переворачивается и улетает в кювет.

По данным авторов канала, водитель не пострадал, однако сбитый пешеход скончался от полученных травм до приезда медиков.

Ранее автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего мальчика из Ставропольского края на трассе в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода, а в карете скорой находился пострадавший в другой аварии.

Анастасия Шейкина
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