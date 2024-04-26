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07:34, 26 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин выжил после нападения односельчанина с брусом из-за старый обид

На Ямале россиянин выжил после избиения односельчанином с деревянным брусом

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали 46-летнего жителя села Сеяха, подозреваемого в покушении на односельчанина. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной стали старые обиды о которых обвиняемый вспомнил 15 апреля во время совместного распития алкоголя с соседом. Он вооружился деревянным брусом и принялся наносить множественные удары по голове и телу гостя. Убедившись, что соперник не подает признаков жизни, он сообщил обо всех участковому. Однако, мужчине удалось выжить, прибывшие медики спасли ему жизнь не смотря на тяжелые травмы.

В настоящее время следствием выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

25 апреля сообщалось, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.

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      Владимир Седов
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