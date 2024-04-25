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16:11, 25 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом

Суд дал 10,5 года калининградцу, пырнувшему ножом знакомого и спалившему его дом

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Калининградца признали виновным по статьям 158 («Кража»), 105 («Убийство»), 30 и 167 («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в поселке Высокое Нестеровского района. Подсудимый, находясь в гостях у знакомой 12 февраля 2023 года, тайно похитил ее кошелек с 10 тысячами рублей и скрылся.

Спустя несколько дней он, находясь в гостях у односельчанина, не захотел уходить, из-за чего поссорился с хозяином дома. В ходе конфликта нападавший сначала ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове, а затем нанес несколько ударов рукояткой ножа и пырнул лезвием в грудь. Потерпевший не выжил, а подсудимый, желая скрыть преступление, облил его тело машинным маслом и поджег вместе с домом.

Ранее 26-летний мужчина из Санкт-Петербурга изрезал 27-летнюю жену из-за предстоящего развода.

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      Олеся Мицкевич
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