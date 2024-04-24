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09:46, 24 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин из-за предстоящего развода изрезал жену и совершил попытку суицида

В Петербурге мужчина зарезал жену из-за развода и совершил попытку суицида

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 26-летний мужчина изрезал 27-летнюю жену из-за предстоящего развода и совершил попытку суицида. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает издание «Фонтанка».

Происшествие произошло накануне вечером, в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома в Невском районе города. Полицию вызвала сестра пострадавшей. Она рассказала, что муж избивает женщину, а дверь их квартиры никто не открывает. По предварительным данным, пара поссорилась. Во время конфликта мужчина взял нож и напал на жену. Известно, что женщина подрабатывала репетиром в Москве.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили потерпевшую без признаков жизни. На теле женщины были множественные колото-резаные раны. Расправившегося с ней мужчину нашли под окнами квартиры в тяжелом состоянии. У него была разбита голова, перелом костей лица, ног, таза и травмы внутренних органов. Он был доставлен в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске 53-летний местный житель выстрелил в супругу из ружья во время сборов на охоту. Между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса.

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      Анна Габай
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