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18:30, 12 марта 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в супругу из ружья во время сборов на охоту

МВД: в Зеленогорске мужчина собирался на охоту и выстрелил в супругу из ружья

Фото: Unsplash

В Зеленогорске 53-летний местный житель выстрелил в супругу из ружья во время сборов на охоту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Известно, что в полицию обратилась подруга пострадавшей. Прибывшие на место правоохранители установили, что между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. Во время ссоры потерпевшая вышла на балкон, а когда вернулась в квартиру, увидела, что муж направил в ее сторону ружье. Испугавшись, она вернулась на балкон. Раздался выстрел, в результате которого женщина получила резаные раны лица от разбившегося стекла и пластика. Ей была оказана медицинская помощь.

Подозреваемый во время допроса пояснил, что оружие случайно выстрелило в сторону супруги во время его сборов на охоту. Ружье у него изъяли. Позже выяснилось, что оно не было зарегистрировано, а патроны, которые использовал фигурант, изготовлены самодельным способом. По факту хранения оружия полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что бывший начальник отдела Брянской таможни предстанет перед судом за взятку и незаконное хранение боеприпасов.

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      Анна Габай
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