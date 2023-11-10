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20:18, 10 ноября 2023Силовые структуры

Начальник таможенного отдела за взятку устроил проезд грузовиков без досмотра

Начальник отдела Брянской таможни предстанет перед судом за взятку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывший начальник отдела Брянской таможни предстанет перед судом за взятку и незаконное хранение боеприпасов. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 14 мая гендиректор ООО передал начальнику таможенного отдела 1,1 миллиона рублей, а тот пообещал устроить беспрепятственный проезд грузовых автомобилей организации, без осуществления досмотра. Однако сотрудники ФСБ вместе с отделом противодействия коррупции таможни выявили преступления. Злоумышленник был задержан.

В ходе обыска дома у него нашли незарегистрированные боеприпасы к нарезному боевому огнестрельному оружию. Расследование завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

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      Владимир Седов
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