Начальник таможенного отдела за взятку устроил проезд грузовиков без досмотра

Начальник отдела Брянской таможни предстанет перед судом за взятку

Бывший начальник отдела Брянской таможни предстанет перед судом за взятку и незаконное хранение боеприпасов. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 14 мая гендиректор ООО передал начальнику таможенного отдела 1,1 миллиона рублей, а тот пообещал устроить беспрепятственный проезд грузовых автомобилей организации, без осуществления досмотра. Однако сотрудники ФСБ вместе с отделом противодействия коррупции таможни выявили преступления. Злоумышленник был задержан.

В ходе обыска дома у него нашли незарегистрированные боеприпасы к нарезному боевому огнестрельному оружию. Расследование завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.