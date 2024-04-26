По делу задержанного замглавы Минобороны России Иванова продолжаются обыски. Что удалось выяснить следствию?

РИА Новости: обыски по делу Иванова проходят по нескольким адресам

Продолжаются обыски по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что они проходят по нескольким адресам.

Места их проведения пока не раскрываются. По данным РБК, они идут в Ставропольском и Краснодарском краях. Перед этим обыски прошли в московском особняке Иванова, расположенном в Чистом переулке.

Следователи разыскивают сообщников замминистра

По данным «Коммерсанта», следователи занимаются поиском сообщников Иванова. Главное следственное управление Следственного комитета России полагает, что задержанный получал откаты от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Согласно версии ведомства, ему предоставляли услуги по строительству и реставрации принадлежащей ему недвижимости, а взамен он помогал заключать контракты на десятки миллиардов рублей.

По делу в отношении замминистра арестованы три фигуранта, они будут находиться под стражей до 23 июня. Один из задержанных — Сергей Бородин, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие полагает, что он объединился с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны.

Как сообщил «Коммерсантъ», другой фигурант дела — Александр Фомин — отказался от сделки со следствием. Он проходит обвиняемым по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Самого Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. В настоящий момент он находится в СИЗО «Лефортово».

Иванов отказался признать свою вину, назвав расследование незаконным

Адвокат Тимура Иванова Денис Балуев сообщил, что его подзащитный не признает вину в получении взятки. По словам Балуева, факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

Замминистра обороны утверждает, что проводимое против него расследование является незаконным. Адвокаты обвиняемого подчеркивают, что уголовное преследование Иванова должно осуществляться главным военным следственным управлением комитета, а не Главным следственным управлением Следственного комитета России, поскольку он замещает должность одного из руководителей Минобороны.