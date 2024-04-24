Стало известно о еще одном фигуранте в деле замминистра обороны России

В деле замминистра обороны России Иванова появился еще один фигурант

Еще один фигурант появился по уголовному делу в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заявил, что третий фигурант проходит обвиняемым по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал второго фигуранта этого дела Сергея Бородина.