Стало известно об обысках в московском особняке замминистра обороны Иванова

Mash: в особняке замминистра обороны Иванова в Чистом переулке проходят обыски

В особняке замминистра обороны Тимура Иванова проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, именно после заселения чиновника в 2019 году в здании сделали ремонт. Иванов занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в IXX веке. Исследователи творчества Михаила Булгакова считают, что в подвале этого дома жил Мастер из романа писателя.

Заместитель министра обороны России Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.