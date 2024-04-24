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00:02, 25 апреля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности дела арестованного замминистра обороны

«Ъ»: замминистра обороны Иванов получал откаты услугами по строительству

Фото: Pixabay

Следователи ищут сообщников арестованного и помещенного в СИЗО заместителя министра обороны Тимура Иванова, а также устанавливают новые эпизоды уголовного дела, сообщает «Ъ».

Согласно версии Главного следственного управления Следственного комитета России, подозреваемый получал откаты от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Отмечается, что Иванов брал взятки не деньгами, а услугами по строительству и реставрации принадлежащей ему недвижимости. Взамен он помогал компании с заключением контрактов на десятки миллиардов рублей, уточнили в СК.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.

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      Марина Совина
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