Перевод Google с монгольского удивил пользователей странными фразами

Пользователи сети обратили внимание на странное поведение переводчика Google при работе с монгольским языком. К примеру, при введении в поле оригинального текста множества гласных букв подряд в окне перевода появляются фразы, явно не соответствующие смыслу запроса.

«Лента.ру» проверила эти сообщения на примере букв «о», «а» и «у» и нескольких языков — русского, английского, французского, немецкого и украинского.

Программа выдает, к примеру, такие фразы: «У вас есть идеи, как это сделать?», «чертовски всю ночь», «остальная часть дня должна выйти на первый план», «Каковы некоторые из лучших вещей в вашей жизни?» и другие.

Фото: скрин Google Translate 1 /2

В сентябре пользователи обнаружили, что Google-переводчик предлагает разные значения для слова threesome на русском языке, если к нему добавлять закрывающие круглые скобки.