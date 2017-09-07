Google отнесся с юмором к сексу втроем

Пользователи портала Pikabu обнаружили, что Google-переводчик предлагает разные значения для слова threesome на русском языке, если к нему добавлять закрывающие круглые скобки.

Пост с демонстрацией разных вариантов переводов набрал более 1,3 тысячи голосов и почти тысячу комментариев. Другие пользователи заметили, что всего Google предлагает четыре варианта перевода: «тройка», «секс втроем», «втроем» и «троица».

«Одна маленькая скобка для машины и огромная разница для человека», — отметил один из юзеров.

Комментаторы предположили, что с помощью переводчика можно намекнуть своему партнеру на желание устроить секс втроем.

В мае бывший сотрудник Google Дан Лу, специализирующийся на глубоком машинном обучении, заметил, что если последовательно вводить в окно переводчика Google два японских иероглифа, добавляя два аналогичных знака в каждой последующей строке, сервис переводит это как стихи.