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18:07, 26 апреля 2024Путешествия

Пожилой турист потерял сознание в аэропорту Европы и не выжил

The Olive Press: 64-летний турист потерял сознание в аэропорту Малаги и не выжил

Фото: Jon Nazca / Reuters

Пожилой турист потерял сознание в аэропорту испанской Малаги и не выжил. Об этом пишет местное издание The Olive Press.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 24 апреля, в терминале 3 аэропорта Коста-дель-Соль. 64-летний мужчина внезапно потерял сознание, упал на землю и побагровел.

Врачи подтвердили, что у туриста произошла остановка сердечно-легочной деятельности и, хотя была проведена реанимация, спасти его не удалось.

Ранее у другого туриста случилась остановка сердца во время дайвинга в Африке. Сотрудники экстренной помощи попытались спасти 50-летнего путешественника, но безуспешно.

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      Марина Черняк
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