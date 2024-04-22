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17:00, 22 апреля 2024Путешествия

Турист потерял сознание во время дайвинга в Африке и не выжил

South China Morning Post: турист из Гонконга не выжил во время дайвинга в ЮАР

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

Турист из Гонконга отправился нырять с аквалангом в Африке и не выжил. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Известно, что 50-летний мужчина потерял сознание во время дайвинга вместе с группой водолазов. Его вытащили из воды недалеко от города Гебеха (Порт-Элизабет), ЮАР. Сотрудники службы экстренной помощи пытались реанимировать путешественника, но спасти его не удалось.

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Полиция ЮАР начала расследование обстоятельств произошедшего, тело мужчины передали на судебно-медицинскую экспертизу. Консульство Китая в Кейптауне подтвердило личность туриста как жителя Гонконга и выразило соболезнования семье.

На курорте Мармарис в Турции британский турист прыгнул в море с борта экскурсионного катера и не выжил. У 73-летнего отдыхающего случилась остановка сердца.

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      Мария Борисова
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