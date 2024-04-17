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20:04, 17 апреля 2024Путешествия

У прыгнувшего с экскурсионного катера в море туриста случился сердечный приступ

The Mirror: британский турист в Турции прыгнул с катера в море и не выжил

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

У британского туриста, который прыгнул с экскурсионного катера в море на популярном курорте Мармарис в Турции, случился сердечный приступ. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

По данным издания, 73-летний Денис Кроули путешествовал с друзьями по побережью Мармариса. Чтобы освежиться, он решил прыгнуть в Средиземное море, температура воды в котором достигла 25 градусов.

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Когда спутники британца увидели, что он изо всех сил пытается вернуться на катер, они сразу же подняли тревогу. Команда береговой охраны, полиция и водолазы на двух отдельных лодках вытащили Кроули из воды, доставили на берег и вызвали медицинскую помощь, однако выжить туристу не удалось.

Ранее 24-летний американский турист отправился в отпуск с семьей в Колумбию и был найден бездыханным, плавающим на животе в море. Очевидцы вытащили его из воды и попытались реанимировать, но безрезультатно.

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      Марина Черняк
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