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14:08, 16 апреля 2024Путешествия

Мужчина отправился в отпуск с семьей и был найден бездыханным в море

Daily Mail: американского туриста нашли бездыханным в море в Колумбии

Кадр: Heroica Stereo

Американский турист отправился в отпуск с семьей в Колумбию и был найден бездыханным, плавающим на животе в море. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел с 24-летним жителем Нью-Йорка Элисом Деруазом в Картахене 13 апреля. Мужчину вытащили из воды очевидцы, которые пытались его реанимировать с помощью искусственного дыхания, но безуспешно.

Известно, что Деруаз находился близко к берегу, однако не пытался подать сигнал о помощи. В Колумбии он отдыхал с братом и друзьями.

Ранее британский турист попытался перебежать оживленную автомагистраль на популярном испанском курорте Тенерифе и не смог выжить. Несчастный случай произошел с 23-летним мужчиной на дороге в Адехе.

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      Марк Успенский
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