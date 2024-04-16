Мужчина отправился в отпуск с семьей и был найден бездыханным в море

Daily Mail: американского туриста нашли бездыханным в море в Колумбии

Американский турист отправился в отпуск с семьей в Колумбию и был найден бездыханным, плавающим на животе в море. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел с 24-летним жителем Нью-Йорка Элисом Деруазом в Картахене 13 апреля. Мужчину вытащили из воды очевидцы, которые пытались его реанимировать с помощью искусственного дыхания, но безуспешно.

Известно, что Деруаз находился близко к берегу, однако не пытался подать сигнал о помощи. В Колумбии он отдыхал с братом и друзьями.

Ранее британский турист попытался перебежать оживленную автомагистраль на популярном испанском курорте Тенерифе и не смог выжить. Несчастный случай произошел с 23-летним мужчиной на дороге в Адехе.